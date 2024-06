Es ist ein leidiges Thema, mit dem sich vor allem weibliche Prominente immer wieder herumschlagen müssen: Der eigene Körper wird kommentiert und bewertet, (passendes) Aussehen und Gewicht beherrschen die Schlagzeilen. „Können wir uns alle darauf einigen, dass es übergriffig und unverantwortlich ist, den Körper einer Frau zu kommentieren?“, macht nun Sängerin Taylor Swift ihrem Ärger darüber auf in einem TikTok-Kommentar Luft.

Baby-Gerüchte

Stein des Anstoßes waren Schwangerschaftsgerüchte über ihre Kollegin Lady Gaga, die diese Woche die Runde gemacht hatten. „Gaga schuldet niemandem eine Erklärung und das tut auch keine andere Frau“, so Swift verärgert. Gaga selbst hatte bereits am Mittwoch auf die Gerüchte über sie reagiert: „Nicht schwanger, nur am Boden zerstört und weinend im Fitnessstudio“, schrieb sie auf TikTok und zitierte damit den Swift-Song „Down Bad“.

Die Gerüchte waren aufgekommen, nachdem die britische Zeitung „The Sun“ Fotos veröffentlicht hatte, auf denen Gaga in einem engen schwarzen Kleid zu sehen war, das eine Rundung in ihrer Körpermitte zeigte.

Auch Swifts „Bauch“ im Fokus

Swift selbst leidet immer wieder unter ähnlichen Gerüchten. Im Gespräch mit „Variety“ sagte sie einmal, die ersten Schwangerschafts-Spekulationen über sie habe es gegeben, als sie erst 18 Jahre alt war: „Das kam, weil ich etwas anhatte, das meinen unteren Bauch nicht flach erscheinen ließ. Ich habe das als Strafe empfunden.“ Die Kommentare über ihren Körper hätten bei ihr auch zu einem gestörten Essverhalten geführt.

Auch andere Promis wie Jennifer Aniston oder Chrissy Teigen sprachen bereits öffentlich darüber, wie belastend die ständigen Baby-Gerüchte sein können. Für Aniston war der Druck einst so groß, dass sie sich deswegen in Therapie begeben musste.

Lady Gaga nutzte die ungewollte Aufmerksamkeit nun immerhin für einen guten Zweck: Zusätzlich zu ihrem Schwangerschafts-Dementi rief die Sängerin ihre rund 9,3 Millionen Follower auf TikTok zum Wählen auf, inkl. Link zum Anmeldeverfahren für die anstehende US-Wahl.