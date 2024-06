Jenna Dewan (43), bekannt aus „Rookies“ und „Step up“, ist zum dritten Mal Mutter geworden. Die gute Nachricht teilte die Ex-Frau von „Magic Mike“-Star Channing Tatum (44) ihren 9,5 Millionen Followern auf Instagram mit. Das Mädchen heißt Rhiannon Lee Kathryn Kazee und kam per Kaiserschnitt am Freitag, 14. Juni, auf die Welt. Für Dewan und ihren Partner Steve Kazee (48) ist es das zweite gemeinsame Kind, Sohn Callum (4) kam im März 2020 auf die Welt. Mit ihrem Ex-Mann Channing Tatum, den sie bei den Dreharbeiten zu „Step Up“ kennenlernte, hat sie außerdem die elfjährige Tochter Everly.

Letztes Kind für Dewan

Schon zu Beginn der Schwangerschaft hatte die 43-Jährige dem US-Magazin „Romper“ erklärt, es werde ihr letztes Kind. „Da gibt es also ein bisschen Freude und ein bisschen Traurigkeit. Ich versuche wirklich, alles zu genießen und nicht nur zu versuchen, die Tage zu überstehen.“

Die frischgebackene Dreifachmama zeigte auf Insta erste Schnappschüsse ihrer Tochter, die kurz nach der Geburt entstanden. Dazu schrieb die Schauspielerin: „Von dem Moment an, als du ankamst, hast du direkt Glück und Liebe in unser Leben gebracht ... Deine sanfte Anmut, Süße und Schönheit haben unsere ganze Familie gefesselt. Unsere Herzen sind voller Liebe und wir sind wahrlich gesegnet von deiner Anwesenheit. Willkommen in unserer Welt, kleines Mädchen.“

Viele prominente Kollegen gratulierten umgehend. „Herzlichen Glückwunsch Mama“, kommentiert die australische Turniertänzerin Sharna Burgess (38). Auch „Vampire Diaries“-Star Nina Dobrev (35) und Schauspielerin Amanda Kloots (42) gehörten zu den Gratulantinnen.