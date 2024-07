„Sie wird definitiv eine Ärztin! Franci ist schwanger, wir erwarten ein weiteres Mädchen!“ Mit diesen Worten und dazu stilgerechten Fotos gaben Francesca Sofia Novello und MotoGP-Legende Valentino Rossi auf den sozialen Medien die freudige Nachricht bekannt, dass sie erneut Eltern werden.

Vor etwas mehr als zwei Jahren wurde die erste Tochter Giulietta geboren, auch diese Geburt verkündete „Il Dottore“ bzw. „The Doctor“ über die sozialen Medien:

Am Ende der Saison 2021 beendete Rossi, dessen Markenzeichen die Nummer 46 war (und die in der MotoGP-Klasse künftig nicht mehr vergeben werden darf), seine aktive Karriere. Was die wenigsten wissen: Der sechsfache MotoGP-Weltmeister darf sich auch offiziell Doktor nennen. Die Universität seiner Heimatstadt Urbino hat ihm den Ehrendoktortitel (Honoris Causa) im Fach Kommunikation verliehen.