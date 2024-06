MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia hat zum dritten Mal in Serie den Grand Prix der Niederlande in Assen gewonnen. Der 27-jährige Italiener führte am Sonntag einen Fünffachsieg für Ducati an und gewann souverän vor Jorge Martin. Mit seinem fünften Saisonerfolg rückte Bagnaia bis auf zehn Punkte an den spanischen WM-Führenden heran. Dritter wurde Enea Bastianini. Bester KTM-Fahrer war Brad Binder an der siebenten Stelle.

„Ich habe es sehr genossen, heute war einfach alles perfekt“, sagte Bagnaia nach seinem 23. Sieg in der Königsklasse. Der nächste WM-Lauf geht kommenden Sonntag auf dem Sachsenring in Deutschland in Szene.