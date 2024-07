1. Showdown an der Spitze

Max Verstappen gegen Lewis Hamilton, Sebastian Vettel gegen Fernando Alonso oder selbst das interne Duell zwischen Nico Rosberg und Hamilton – die Formel 1 kannte in der jüngeren Vergangenheit einige legendäre Duelle. Spätestens seit Kurve drei in Spielberg kennt die Motorsport-Königsklasse die nächste Rivalität, ein Duell zweier Freunde, die derzeit in den schnellsten Autos sitzen und sich keinen Millimeter schenken. Unter normalen Voraussetzungen gibt es 2024 in jedem Rennen einen Zweikampf um den Sieg: Jenen zwischen Lando Norris und dem amtierenden Champion Verstappen. Selten wurde seit dem dramatischen Premierentitel des Niederländers 2021 so heiß über ein Rennen diskutiert, wie in Spielberg. Auch kommendes Wochenende blickt in Silverstone alles auf den Kampf der guten Freunde, die immer mehr zu Rivalen werden.

2. Spannung im Fahrerfeld

So heiß über das Duell an der Spitze diskutiert wird, so sehr lohnte sich auch ein Platz auf die hinteren Plätze. Mercedes scheint endgültig wieder in die Spur gefunden zu haben – der geerbte GP-Sieg von George Russell kann dem Team in dieser Phase nur noch mehr Auftrieb geben. Während Ferrari derzeit auf der Stelle tritt, holen andere Teams von Woche zu Woche auf, wie die Leistungen von Haas oder Alpine beweisen. Wie eng das Feld in der Formel 1 in der dritten Saison seit der Reglement-Änderung zusammengerückt ist, bewies das Qualifying am Samstag. In Q1, der ersten Phase der Qualifikation, lagen alle 20 Fahrer innerhalb von 0,798 Sekunden – Rekord seit der Einführung des Formats.

3. Spektakel in Spielberg

Nicht nur sportlich auf der Strecke, sondern auch abseits davon erlebten die 302.000 Fans am Rennwochenende das gewohnte Spektakel. Party auf den Campingplätzen, Legends Parade mit historischen Boliden oder die modern inszenierte Bundeshymne von Hans Zimmer – Spielberg kann Formel 1, und das hat es 2024 einmal mehr eindrucksvoll bewiesen. Ein Grund, wieso der am Montag gestartete Kartenverkauf für den GP von Österreich 2025 schon auf Hochtouren läuft.