Nach dem Großen Preis von Österreich wurde keine Szene so heiß diskutiert, wie der Crash zwischen Max Verstappen und Lando Norris in Kurve drei. In einem epischen Duell krachten die beiden zusammen. Während der Sprintsieger vom Samstag mit einem Reifenschaden in die Boxengasse rollte und am Ende noch ins Ziel kam, musste Norris aus seinem McLaren enttäuscht aussteigen.

Die Schuldfrage stellte sich sofort und wurde zumindest von der FIA recht deutlich beantwortet. Verstappen fasste eine Strafe von zehn Sekunden aus. Für viele McLaren-Fans zu wenig, während Anhänger des Weltmeisters von einem Skandal sprechen. Red-Bull-Motorsportberater sprach von einem „unnötig harten“ Kampf, den man „auch anders hätte lösen können“.