Lange wurde nach ihm Ausschau gehalten, im Qualifying zum Großen Preis von Österreich wurde er dann erstmals von den Fotografen eingefangen. Red-Bull-Eigentümer Mark Mateschitz, Sohn des verstorbenen Gründers Dietrich Mateschitz, verfolgte die Bestzeit von Max Verstappen mit seiner Freundin Victoria Swarovski in der Box von Red Bull Racing.

Die Freude dürfte groß gewesen sein, als Weltmeister Max Verstappen für „sein“ Team die Pole-Position einfuhr. Bereits im Vorjahr spazierte das Paar gemeinsam durch das Fahrerlager in Spielberg und zog die Blicke auf sich. Es wird erwartet, dass der Red-Bull-Erbe auch am Rennsonntag am Ring zu sehen sein wird.