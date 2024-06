Eigentlich schottet sich Corinna Schumacher von der Öffentlichkeit ab. Am Donnerstag traf die Mutter von Mick Schumacher in Spielberg ein, befand sich auch am Freitag im Fahrerlager. Möglicher Hintergrund: Die Formel 1-Cockpits für die kommende Saison werden zusehends knapper, hinter den Kulissen laufen für das Fahrerfeld die Verhandlungen. Vor allem für jene, die für 2025 noch mit leeren Händen dastehen.

So versucht Mick Schumacher (Mercedes-Reservefahrer) in Spielberg offensichtlich Kontakte aufzufrischen und mit intensiven Beratungen im Mercedes-Motorhome Klarheit über seine Zukunft zu erzielen. Ob sich seine Lage mit Mamas Unterstützung verbessert? Unabhängig davon: Die Ehefrau von Michael Schumacher wirkte sehr gut gelaunt, schenkte den Fotografen ein erfrischendes Lächeln und brachte mit jedem Schritt nonchalante Eleganz ins Fahrerlager.

Über das Eintreffen anderer Promis herrscht hingegen noch Rätselraten. So ist weiterhin nicht bekannt, ob und wann Mark Mateschitz mit Freundin Victoria Swarowski auf „seinem“ Ringgelände eintreffen wird. Im Vorjahr spazierte das Paar am Rennsonntag gemütlich durch das Fahrerlager und war auch kurz bevor die Lampen auf Grün schalteten noch auf der Start-Ziel-Gerade unterwegs.

Victoria Swarovski und Red Bull-Erbe Mark Mateschitz im Fahrerlager von Imola © IMAGO

Ob es heuer eine Wiederholung gibt, ist offen. Auch über einen Besuch von Heidi Berger, Tochter der rot-weiß-roten Formel-1-Legende Gerhard Berger, wird gerätselt. Während der Papa schon seit Freitag am Ring ist, war die Freundin von Formel-1-Star Daniel Ricciardo bisher nicht zu sehen.