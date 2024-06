Alles ist bereit für den Großen Preis von Österreich in der Formel 1. Am Donnerstag reisen traditionell nicht nur die Superstars wie Max Verstappen an, sondern auch die Zehntausenden Fans, die für ein echtes Motorsportspektakel am Red Bull Ring sorgen.

Unter den ersten Gästen am Campingplatz herrscht jedenfalls bereits beste Stimmung – auch wenn die niederländische Niederlage gegen Österreich im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft schmerzt. Im Interview verrät Formel-1-Kultfigur Günther Steiner außerdem über das Lieblingsschimpfwort seines ehemaligen Chefs Niki Lauda und seine Zukunft.