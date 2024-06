Alles ist bereit für den Großen Preis von Österreich in der Formel 1. Am Samstag steigen die ersten Highlights am Red Bull Ring. Auf die Fans warten der Sprint und das Qualifying für das Rennen am Sonntag.

Unter den Partytigern am Campingplatz herrscht jedenfalls beste Stimmung – das merkt man bei jedem Rundgang. Im Interview gibt außerdem RB-Motorsportberater Helmut Marko spannende Einblicke und erklärt den Max-Faktor.