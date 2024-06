Was mit einem Sensationswechsel begann, zieht sich mittlerweile über mehrere Monate und ist das heißeste Thema in der Formel 1: der Fahrermarkt. Durch die jüngsten Vertragsverlängerungen von Pierre Gasly und Lance Stroll sind nur noch sieben Cockpits für 2025 zu vergeben. Alle warten jetzt auf das entscheidende Puzzlestück – den Wechsel von Carlos Sainz zu einem anderen Team. „Ich denke, das wird den Fahrermarkt ordentlich umkrempeln. Aber vorher, denke ich, können die Leute, die noch nicht unterschrieben haben, nicht wirklich eine klare Antwort oder Richtung geben, wohin sie wollen“, sagte etwa Zhou Guanyu in Spielberg. Ein Überblick über heiße Gerüchte und wahrscheinliche Optionen.

Haas: Auf der Suche nach dem perfekten Duo

Kaum ein anderer Rennstall verändert sich so stark wie das US-amerikanische Haas-Team. Auf den langjährigen Teamchef Günther Steiner folgte im Frühjahr nach zehn Jahren Ayao Komatsu. Nach dem Wechsel von Nico Hülkenberg zu Sauber, das ab 2026 als Audi-Werksteam an den Start geht, ist auch ein Abgang von Kevin Magnussen ziemlich fix. Deshalb ist Haas auf der Suche nach zwei neuen Fahrern und diesbezüglich wohl auch schon fündig geworden. Ferraris Formel-2-Youngster Oliver Bearman bekommt im nächsten Jahr wohl seine Chance beim Kundenteam und auch der Franzose Esteban Ocon wird heiß gehandelt. Der 27-Jährige sprach in Spielberg bereits davon, dass eine Entscheidung bevorstehe.

Wahrscheinlich: Oliver Bearman, Esteban Ocon.

Möglich: Felipe Drugovich, Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo.

Wer fährt 2025 für Haas? © IMAGO

Mercedes: Kommt das Wunderkind schon 2025?

Der Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari kam wohl auch für viele bei Mercedes überraschend – vor allem der Zeitpunkt. Die „Silberpfeile“ wollten wohl noch ein Jahr mit dem Briten weitermachen, um dann Youngster Kimi Antonelli ins Cockpit zu setzen. Der junge Italiener gilt für manche als „der nächste Max Verstappen“, zeigt in seinem ersten Formel-2-Jahr mit gerade einmal 17 Jahren bereits starke Leistungen. Ob die Motorsport-Königsklasse der richtige Schritt ist, bleibt zu hinterfragen. Die Gefahr ist groß, dass man ein großes Talent mit einer zu frühen Beförderung verheizen würde. Deshalb bringen viele für 2025 Reservefahrer Mick Schumacher oder Carlos Sainz ins Spiel. Möglicherweise kehrt auch Valtteri Bottas für ein Jahr zurück. Bisher ließ sich Toto Wolff nicht in die Karten blicken.

Wahrscheinlich: Kimi Antonelli.

Möglich: Mick Schumacher, Carlos Sainz, Valtteri Bottas, Esteban Ocon.

Wer wird Teamkollege von George Russell? © AP

Alpine: Internes Duell könnte alles klären

Hinter Alpine liegt ein turbulentes Jahr in der Formel 1. Zu Beginn der Saison war das Auto allen anderen unterlegen, Pierre Gasly und Esteban Ocon fuhren viel zu oft nur hinterher. Hinzu kamen interne Streigkeiten der zwei Fahrer. So war es ein logischer Schritt, mit Ocon einen der zwei Streithähne zu entlassen. Gasly unterschrieb in Spielberg einen langfristigen Vertrag und freut sich schon auf seinen neuen Teamkollegen. Die Entscheidung diesbezüglich fällt wohl zwischen Mick Schumacher und Rookie Jack Doohan. Das Duo legt am Mittwoch einen Testtag in Le Castellet ein. Wer schneller ist, könnte 2025 für Alpine fahren. Nicht auszuschließen ist eine Verpflichtung von Carlos Sainz oder Felipe Drugovich.

Wahrscheinlich: Mick Schumacher, Jack Doohan.

Möglich: Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Felipe Drugovich.

Pierre Gasly will den schnellstmöglichen Teamkollegen © Richard Purgstaller

Williams: Gelingt den Briten die „Sainzation“?

Während es bei anderen Teams heiße Gerüchte gibt, scheint bei Williams alles unter Dach und Fach zu sein. Der britische Traditionsrennstall dürfte 2025 wohl einen echten Coup am Fahrermarkt landen. Denn durch den Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari wurde mit Carlos Sainz ein Topmann frei. Die Tür bei Red Bull Racing ging nicht auf, bei Mercedes hat man keine Eile. Somit ist Williams die logischste Lösung für den 29-Jährigen. Die Verhandlungen dürften weit fortgeschritten sein, weshalb sich für viele nur noch die Frage nach dem Zeitpunkt der Präsentation stellt. Doch wer die Formel 1 kennt, weiß, dass vor der offiziellen Verkündigung nichts fix ist. Zuletzt kursierte der Name Felipe Drugovich immer öfter.

Wahrscheinlich: Carlos Sainz.

Möglich: Felipe Drugovich, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas.

Alexander Albon bleibt bei Williams © AFP

Racing Bulls: Aufgeheiztes Duell um den letzten Platz

Im Vorfeld des Österreich-Rennens kam bei Racing Bulls frischer Wind in die Diskussion um den zweiten Platz innerhalb des Teams. Während der Vertrag von Yuki Tsunoda vor Wochen verlängert wurde, hoffen Daniel Ricciardo und Reservefahrer Liam Lawson auf den Platz neben dem Japaner. Für Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko ist klar: „Wir müssen dort demnächst einen jungen Fahrer reinsetzen.“ Das sagte er im Gespräch mit der Kleinen Zeitung und nannte auf Nachfrage den Namen Liam Lawson. Racing-Bulls-Teamchef Peter Bayer hat hingegen „keine Eile“ mit der Entscheidung und will dem angezählten Ricciardo Zeit geben, „um sich zu beweisen“. Aufgrund andauernder Probleme beim Australier dürfte Lawson für 2025 aber die besseren Chancen haben.

Wahrscheinlich: Liam Lawson.

Möglich: Daniel Ricciardo.

Noch fährt Daniel Ricciardo für die Racing Bulls © GEPA

Sauber: Viele Fragezeichen vor dem Audi-Einstieg

So richtig weiß niemand, wer in der kommenden Saison an der Seite von Nico Hülkenberg bei Kick-Sauber fährt. Das Team wird ab 2026 von Audi übernommen und ist angesichts des neuen Reglements eine interessante Option. Ein Verbleib von Valtteri Bottas oder Guanyu Zhou ist ebenso nicht auszuschließen, wie ein Wechsel von Daniel Ricciardo. Auch Mick Schumacher ist ein Kandidat auf das Cockpit. Etwas abgekühlt ist das Gerücht über einen Wechsel von Ferrari-Mann Carlos Sainz, dessen Vater als Rallye-Legende beste Beziehungen zu Audi hat. Zu Beginn der Saison schien dieser Deal bereits fix zu sein. Dafür wird wohl wie bei vielen anderen Teams intensiv über Aston-Martin-Reservefahrer Felipe Drugovich nachgedacht.

Möglich: Carlos Sainz, Mick Schumacher, Valtteri Bottas, Felipe Drugovich, Guanyu Zhou, Daniel Ricciardo.