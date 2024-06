Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass es zwischen Heidi Berger, Schauspielerin und Tochter von Ex-Formel-1-Star Gerhard Berger, und Racing-Bull-Fahrer Daniel Ricciardo mehr als nur knistert. Fotos und Videos, die die beiden Turteltauben gemeinsam zeigen, gibt es mittlerweile genügend. Zuletzt machte das Paar mit Freunden einen Urlaub am Strand, wie Fotos auf Instagram zeigen.

Zuletzt bei einem Grand Prix wurden die zwei in Monaco gesehen. In Monte Carlo half Ricciardo seiner österreichischen Freundin aus dem Boot. Das GP-Wochenende, das aus sportlicher Sicht mit Platz zwölf nicht wirklich nach Wunsch verlief, haben sie gemeinsam im Fürstentum verbracht.

Immer wieder gibt es Gerüchte über ein Ende von Daniel Ricciardos Zeit in der Formel 1. Davon wollte der sympathische 34-Jährige in Österreich aber nichts wissen. Ricciardo stolzierte am Samstag mit einem echten Steirerhut durch das Fahrerlager – ein Geschenk des zukünftigen Red-Bull-Ring-Geschäftsführers Thomas Überall. Der Australier war gut gelaunt und betonte, dass er in den nächsten Rennen mit Leistungen überzeugen wolle. Ob ihm dabei in Spielberg seine Freundin Heidi Berger zur Seite steht, bleibt ein Rätsel. Die Österreicherin wurde am Freitag noch nicht gesehen. Dafür war Papa und Ex-Formel-1-Fahrer Gerhard Berger am Red Bull Ring zu Gast.