In der Theorie könnte Max Verstappen seinem Heimrennen in Zandvoort nach der Sommerpause fernbleiben und noch ein paar Wochen Urlaub mit Freundin Kelly Piquet anhängen. Denn sein Polster auf den Zweitplatzierten in der Fahrer-WM, Sergio Perez, beträgt bereits 125 Punkte. Sollte der Niederländer die Sommerpause tatsächlich verlängern und die nächsten vier Rennen auslassen, würde er zum GP von Katar Anfang Oktober dennoch als WM-Führender anreisen.

Wer den Niederländer kennt, weiß aber ohnehin, dass er ganz andere Prioritäten als Urlaub und Freizeit hat.

Verstappen will immer mehr, egal ob Punkte, Siege, Polepositions oder schnellste Rennrunden. Gepaart mit dem besten Auto am Grid, ist es daher nur mehr eine Frage der Zeit, bis der 25-Jährige seinen dritten Weltmeistertitel fixiert. Wann es so weit sein wird? "Unser Ziel ist der Gewinn der WM, der Zeitpunkt ist uns relativ egal. Die Berechnungen dazu überlassen wir anderen", sagt Motorsportberater Helmut Marko dazu.

In den Niederlanden fuhr Verstappen im ersten Training die Bestzeit, Lando Norris war in der zweiten Session der Schnellste. "Checo" war in beiden Trainingseinheiten ebenfalls vorne mit dabei.

Spannende Saisonhälfte

Der Grazer hat trotz souveräner WM-Führung seines niederländischen Schützlings eine spannende zweite Saisonhälfte vor sich, gilt es für das Weltmeisterteam einige Entscheidungen zu treffen. Ganz oben steht da natürlich die Fahrerbesetzung für 2024, die am Papier schwarz auf weiß feststeht. Sergio Perez hat einen gültigen Vertrag für die kommende Saison. Ist das auch gleichbedeutend mit einer Arbeitsgarantie für den Mexikaner? "100-prozentig sicher ist nichts in der Formel 1, das gibt es einfach nicht. Irgendwo gibt es immer leistungsbedingte Situationen, über die es zu sprechen gilt. Wir schauen uns das an und werden in Zandvoort das weitere Vorgehen besprechen, dann wissen wir mehr", meint Marko. Ein Bekenntnis hört sich doch anders an.

Die Aussagen des Grazers im Gespräch mit der Kleinen Zeitung waren auch in Zandvoort Gesprächsthema, wo Marko im Sky-Interview abermals erklärte: "Das Ziel ist natürlich, mit Checo in die nächste Saison zu gehen, dafür muss er aber liefern. Mit Liam Lawson und Ricciardo gibt es Alternativen, man muss ja immer einen Plan B haben."

Was die Gerüchte über einen möglichen Wechsel weiter anheizt, ist die Urlaubsplanung von Rückkehrer Daniel Ricciardo. Der Australier ist mit Heidi Berger liiert, Tochter von Motorsport-Legende Gerhard Berger. In den Ferien ging es deshalb zum Stanglwirt nach Kitzbühel, was Fotos auf Social Media zeigen. Weitaus weniger bekannt ist, dass darauf auch ein Kurzbesuch in Graz folgte – inklusive eines gemeinsamen Essens mit Marko. "Wir haben uns gesehen, das ist klar, wenn er nach Graz kommt", sagt der 80-Jährige dazu. Ob dabei auch über die Zukunftsplanung des derzeitigen AlphaTauri-Fahrers gesprochen wurde, bleibt offen. Der Australier ist innerhalb des Teams jedenfalls äußerst beliebt. "Er hat eine sehr positive Persönlichkeit, eine erfolgreiche Karriere und unglaubliche Erfahrung. Sein Schwung und Elan haben für einen echten Ruck bei AlphaTauri gesorgt. Das war eine echte Motivationsspritze."

Sympathien für Ricciardo

Doch nicht nur menschlich beeindruckt der 34-Jährige die RB-Verantwortlichen. Auch das technische Verständnis spreche für Ricciardo. "Bei AlphaTauri wird es ein größeres Update geben und man wird sehen, ob die Richtung stimmt. Wir hoffen, dass das der Fall sein wird und es bald möglich ist, in die Punkte zu fahren. Ein Fahrer wie Ricciardo hilft dir in dieser Situation natürlich enorm, der sagt dir genau, was gut ist und welche Updates nichts bringen."

Perez auf der anderen Seite hat sich in den letzten Rennen vor der Sommerpause ebenfalls gesteigert und seinen zweiten WM-Platz abgesichert. Das große Ziel von Red Bull, neben Weltmeister auch erstmals den Vizeweltmeister zu stellen, ist also keinesfalls gefährdet. Verantwortlich dafür macht Marko aber nicht nur den Mexikaner, sondern vor allem die Konkurrenz. "Unser größter Vorteil ist, dass sich die Verfolger permanent ablösen, dadurch wirken wir automatisch stärker und die Chancen für Checo erhöhen sich ebenfalls."