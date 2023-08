Die Formel 1 kehrt mit dem Großen Preis der Niederlande in Zandvoort zurück aus der Sommerpause und traditionell gibt es nach den Ferien auch die ersten Vertragsverlängerungen für Fahrer. So auch in diesem Jahr.

Wie das Haas-Team am Donnerstag mitteilte, bleiben Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen auch 2024 in der Formel 1 und werden weiterhin für den US-amerikanischen Rennstall fahren.

Während dies bei Hülkenberg so erwartet wurde, ist die Verlängerung seines dänischen Teamkollegen durchaus überraschend. Magnussen hatte in dieser Saison immer wieder zu kämpfen und scheint sich schwer zu tun. Teamchef Günther Steiner schenkt dem Duo dennoch für 2024 das Vertrauen.