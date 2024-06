Gerhard Berger: „Es braucht einen Förderer, wie es Helmut Marko früher war“

Interview. Gerhard Berger (64) schwelgt in Spielberg in Erinnerungen, fühlt sich hier zu Hause. Was der Red Bull Ring in ihm auslöst und warum ein österreichischer Formel 1-Pilot seit Jahren fehlt, erzählt er im exklusiven Interview.