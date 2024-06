Es sei geraten, dieses heiße Duell auf einem prall gefüllten Red Bull Ring nicht zu vergessen. Denn vielleicht war Spielberg 2024 nicht nur das gewohnte Motorsport-Spektakel der Extraklasse, sondern der Geburtsort der nächsten, legendären Rivalität in der Formel 1. Zwischen Freunden, die nach den harten Attacken auf der Strecke zwar hoffentlich abseits der Strecke wieder zueinander finden, aber sich keinen Millimeter schenken, sobald ihre Autos Asphalt berühren.

Die Formel 1 lebt von solchen Duellen, von Kämpfen an der Spitze, die hier und da auch einmal über das Reguläre hinausgehen. Solange die Gesundheit des anderen zu keiner Sekunde gefährdet ist, fiebern Fans rund um den Globus doch gerne mit, wer um eine Radlänge weiter vorne am Scheitelpunkt war und machen sich ganz ohne FIA die Schuldfrage untereinander aus.

Wenn sich zu diesem Duell dann noch weitere Herausforderer gesellen, wie jene beim wieder erstarkten Mercedes-Team – allen voran Rennsieger George Russell – wird es sogar noch besser. Die Motorsport-Königsklasse ist endlich wieder ein Kampf mit zumeist ungewissem Ausgang an der Spitze, was fünf verschiedene Rennsieger in den ersten elf Rennen eindrucksvoll beweisen.