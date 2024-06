Das Finale der 19. Staffel von „Germany´s Next Top Model“ wird zumindest in die Sendungs-Geschichte eingehen, denn erstmals kürte Heidi Klum zwei Sieger. In diesem Jahr durften erstmals männliche Models an der Show teilnehmen - doch anstatt mit den Frauen in Konkurrenzkampf zu treten, gibt es diesmal zwei Gewinner und damit auch das erste Cover der Harper`s Bazar, auf dem ein Mann zu sehen ist.

Mit Jermaine, Linus und den Zwillingen Luka und Julian standen noch vier Männer in der Live-Show, bei den Frauen hatten sich Xenia, Lea und Fabienne in die Top drei gekämpft. Nach mehreren Walks in teils sehr futuristische Kostümen und einigen Live-Fotoshootings verkündete „Modelmama“ Klum die beiden Sieger: Jermaine und Lea, die beide schon während der gesamten Staffel mehrere Jobs, unter anderem für Fila, an Land gezogen haben, sind „Germanýs Next Top Model 2024“.

„Ich kann nicht beschreiben, wie ich mich fühle, ich hatte nicht gerechnet, dass ich gewinne“, sagt Lea im Anschluss an die Show. Mit den 100.000 Euro möchte sie ihrer Mama zum 60. Geburtstag einen Südafrika-Urlaub schenken, auch ihr Vater bekommt eine Reise. Den Rest möchte sie sparen. „Verrückt, umstyling, einfach geil“ - so würde die Lea ihre Zeit bei „GNTM“ beschreiben.

Jermaine konnte bei der Verkündung seines Sieges die Tränen nicht zurückhalten und geht nun als erster männlicher Sieger in die Geschichte der Show ein. „Surreal, der erste Mann auf dem Harper`s Bazar-Cover. Ich brauche mal eine Woche, um das zu realisieren“, sagt der Berliner nach der Entscheidung. „Mein Highlight war meine persönliche Entwicklung. Wenn ich hier nicht dabei gewesen wäre, wäre ich nie diese Perosn geworden, die ich jetzt bin. Das war die Zeit meines Lebens.“

Armin und Grace bekennen sich zu ihrer Liebe

Wenn so viele männliche und weibliche Models wochenlang im selben Haus wohnen, kann es natürlich passieren, dass beim einen oder anderen auch Gefühle auftauchen. Seit einiger Zeit war bereits das Gerücht im Umlauf, dass es zwischen Armin und Grace geknistert haben soll. Im Finale auf den Höhepunkt seiner Show-Zeit angesprochen, meinte Armin dann auch nur: „Mein absolutes Highlight steht mir gegenüber“ und meinte damit Grace, der er auch während der Live-Show die Frage stellte: „Willst du mit mir zusammen sein.“ Ein Kuss war danach die klarste Antwort.

Klicken Sie sich durch die besten Bilder des Finales

Gastjuroren und Outfits irritieren die X-Fangemeinde

Wie jede Folge wurde auch das große Finale auf Plattform X fleißig kommentiert und neben den Diskussionen über Klums Entscheidungen irritierte der ehemalige Fußball-Star Bastian Schweinsteiger als Gastjuror. Nach einem Walk fragte Klum etwa Schweinsteiger, was er zum Auftritt der Models sagt: „Warum fragst du mich das?,“ war nur die schnelle Antwort, bevor er dann doch noch seine offensichtlich nicht fackundige Meinung kundtat.

Auch die Outfits von so manchem Designer sorgten für Aufsehen. Jack Irving ließ die Models mit sehr extravaganter Bekleidung auf dem Laufsteg, die wohl nicht wirklich alltagstauglich ist. Übrigens: Die Kleider wiegen laut Irving rund 25 Kilogramm. Manche User erinnerten sie jedoch an das Corona-Virus.

Fix scheint übrigens, dass es auch nächstes Jahr „Germany´s Next Top Model“ geben wird. Zumindest verkündete Heidi Klum, dass die Vorbereitungen für die Jubiläums-Staffel bereits begonnen hätten.