Am 13. Juni ist es soweit! Heidi Klum (51) kürt wieder „Germany‘s next Topmodel“. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Show wird es diesmal nicht nur eine Siegerin, sondern auch einen männlichen Gewinner geben.

Für die finale Entscheidung holt sich Klum dabei einmal mehr prominente Unterstützung auf die Jury-Couch. Neben namhaften Stars aus der Modewelt werden auch zahlreiche Musik-Acts und mit Bastian Schweinsteiger sogar ein waschechter Fußball-Weltmeister für ordentlich Stimmung in Köln sorgen.

Mega-Star Sabrina Carpenter wird das Publikum und die TV-Zuschauer mit ihrer eindrucksvollen Stimme beglücken, außerdem werden Model Elizabeth Hurley mit ihrem Sohn Damian, Star-Fotograf Rankin und US-Popsängerin Robin S am Live-Spektakel teilnehmen.

Wer eine Chance auf den Sieg hat, entscheidet sich im Halbfinale am kommenden Dienstag, am Donnerstag (13. Juni) folgt dann das große Finale. Die beiden Gewinner dürfen sich über 100.000 Euro freuen und werden jeweils auf dem Cover der deutschen Harper’s Bazaar zu sehen sein. Eine doppelte Premiere bei „Germany’s Next Topmodel“: Bislang schmückten nur Frauen die Titelseite des Magazins.