Einen filmreifen Auftritt legte Larissa Marolt am Wochenende an der Côte d’Azur hin. In einem atemberaubenden Kleid der österreichischen Star-Designerin Eva Poleschinski zog die Kärntnerin auf dem roten Teppich bei den Filmfestspielen in Cannes alle Blicke auf sich und zeigte, dass sie sich auf dem internationalen Parkett sehr wohlfühlt. Mit ihrem Auftritt schaffte es die 31-Jährige, die am Klopeiner See aufwuchs, auch in die Vanity Fair.

Ihre bodenlange Robe, mit der sie zur Premiere von „Kinds of Kindness“ schritt, war über und über mit Blüten bestickt. Damit wurde Marolt zum Liebling der Fotografen. Die Kärntnerin, die 2009 die Castingshow „Austria‘s Next Topmodel“ gewann, war auf Einladung von „Campari“ in Frankreich.