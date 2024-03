Jesus, der in einem Linienbus durch Essen fährt und Andreas Bouranis „Auf uns“ singt: Vor zwei Jahren wagte sich RTL an die Erzählung der Passionsgeschichte als stundenlanges Live-Event heran. Die Mission des Privatsenders glückte: Millionen versammelten sich vor den Fernsehgeräten, „Die Passion“ wurde zum Gesprächsthema.

Der Leidensweg wird in neuer Besetzung, diesmal in Kassel und wieder mit modernen Popsongs erzählt: Musiker Ben Blümel („Engel“) ersetzt Alexander Klaws, die Aufgabe des Erzählers übernimmt Hannes Jaenicke von Thomas Gottschalk. Jimi Blue Ochsenknecht gibt den Judas, Ex-No-Angel Nadja Benaissa spielt Maria und der Kärntnerin Larissa Marolt wird die Rolle als Jüngerin zuteil. Im Interview erzählt Ben Blümel, was RTL plant und was er Menschen sagen würde, die wenig von einer RTL-Version dieser zentralen Erzählung des Christentums halten.

Die Darsteller im Überblick: Zsolt Sandor Cseke, Stefanie Hertel, Mola Adebisi, Linda Teodosiu, Bella Lesnik, Jimi Blue Ochsenknecht als Judas, Ben Blümel als Jesus, Timur Ülker als Petrus, Joey Heindle, Larissa Marolt, Lisa Küppers, Vincent Gross und René Casselly. © RTL / Stefan Gregorowius