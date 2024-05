„Und alle Herren an den Tischen | Die Fischer beim Fischen | Sie kommen um ihre Ruh‘ | Und auch die alten Karawanken | Sie wanken und sie schwanken | Und schuld dran bist nur du, du, du, du.“ Über 70 Jahre alt ist dieser Text der Ursprungsversion des Lieds „Du bist die Rose vom Wörthersee“. So wird die Klagenfurter Schlagersängerin Meli Stein auch immer wieder von ihren Fans genannt. Grund genug für die junge Kärntnerin, den Schlagerfans dieses blumige Kompliment zurückzugeben – und zwar in Form einer Coverversion des alten Klassikers.

Der deutsch-österreichische Schlager stammt aus dem Jahr 1947, Musik stammt von Hans Lang, Text von Erich Meder. Lang sang das Lied auch gemeinsam mit Maria Andergast. In den sieben darauffolgenden Jahrzehnten versuchten sich einige Stimmen an der Rose, die bekanntesten Versionen stammen von Lolita, Pat & Paul sowie dem Fischer Chor – zumindest wurde diese Version über 215.000 Mal auf YouTube aufgerufen.