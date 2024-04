Laura Weyel, ehemalige Teilnehmerin bei „Germany’s Next Topmodel“ und Drittplatzierte im Jahr 2010, hat sich via Instagram völlig verzweifelt an ihre Online-Fangemeinde gewandt. Die 38-Jährige, die derzeit auf Bali lebt, befindet sich offenbar in einer schwierigen Lage: Sie sieht sich mit einer drohenden Gefängnisstrafe von fast drei Jahren und hohen Geldforderungen konfrontiert. Über Instagram teilte sie höchst emotionale Videos, in denen sie ihre prekäre Situation schildert. „Ich befinde mich hier in Bali in einer sehr gefährlichen und ungerechten Lage“, erklärt sie und spricht von einem „Albtraum“.

Die Gründe liegen ein Jahr zurück, seither hat sich die Situation offenbar zugespitzt. Die Düsseldorferin, die als Yogalehrerin und Coach arbeitet, schildert den ursächlichen Vorfall. Ihr Vermieter habe notwendige Instandhaltungen vernachlässigt. So habe keine einzige Türe im Haus richtig geschlossen, obwohl es in der Nachbarschaft immer wieder zu Einbrüchen gekommen sei.. Nachdem sie sich nicht anders zu helfen wusste und eigenmächtig die Miete gekürzt hatte, eskalierte die Situation schließlich völlig: Der Vermieter stellte die Wasserversorgung ein und kappte die Stromzufuhr.

Im Februar brachen angeblich rund 20 Personen in ihre Villa ein. Einige Personen wollten in das Zimmer ihrer Tochter eindringen und drohten, das Mädchen mitzunehmen, woraufhin Weyel eine Frau „weggeschoben habe“, wie sie schildert. In der Folge wurde Weyel wegen Körperverletzung angezeigt. Die rechtliche Unterstützung vor Ort sei höchst kostspielig, klagt sie, und sie habe nun Schwierigkeiten, die notwendigen Mittel aufzubringen. Die Deutsche fürchtet um ihre Sicherheit und die ihrer Tochter und hofft nun, finanzielle Unterstützung durch Spenden und das Buchen von Yogakursen zu erhalten, um die Anwaltskosten und ihre Lebenshaltung decken zu können.

Weyel lebt derzeit untergetaucht auf Bali und hat Angst vor einer unmittelbaren Verhaftung. Sie und ihre Tochter befinden sich in einer anhaltend bedrohlichen Situation. Ihr Ziel ist es eigentlich, Bali zu verlassen und nach Deutschland zurückzukehren. Sie fühlt sich machtlos und sieht ihre einzige Hoffnung in der Unterstützung durch ihre Online-Gemeinde.