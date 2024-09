Im Interview mit der Kleinen Zeitung fordert der Bildungsexperte Andreas Salcher anlässlich des Schulstarts strenge Schritte: Verpflichtende Elternkurse für jene, die ihrer Fürsorgepflicht nicht nachkommen und eine verpflichtende Sommerschule für Kinder, deren Eltern kaum oder unzulänglich Deutsch sprechen. Die Auszahlung von Sozialförderungen soll an die Mitwirkung in Bildungs- und Schulfragen geknüpft werden – so sollen Spaltungen zwischen „bildungsnahen und bildungsfernen Schichten“ abgefangen werden. Unser Schulsystem sei starr, veränderungsresistent und leistungsfeindlich.

„Ein Problem unseres Systems ist, dass Talente nicht wirklich gefördert werden“

Im Forum der Kleinen Zeitung haben unsere Userinnen und User ihre Meinungen zu dem Thema geteilt. UserIn theissue sieht einen Mangel an Förderung: „Ein Problem unseres Systems ist, dass Talente nicht wirklich gefördert werden. Der Lehrplan sieht vor, dass alle dasselbe erreichen müssen. Nur weil ein Kind schlecht in Mathematik oder Sprachen ist, heißt das nicht, dass aus ihm nichts wird. (...) Wichtig ist, dass Kindern beigebracht wird, sich im Alltag zurechtzufinden, selbst zu denken und dass sie das Gefühl bekommen, dass kein Druck auf ihnen liegt, um eine Laufbahn einzuschlagen, die sich Mami und Papi ausdenken oder erträumen.“

UserIn Marcus tullius macht Probleme in der Migrationspolitik für Defizite im Bildungssystem verantwortlich: „(...) Ein Großteil der Bildungsprobleme geht auf eine fehlgeleitete Migrationspolitik zurück. Man sollte das Kind beim Namen nennen!“ Ähnlich sieht es Kobold76: „Daher: Grenzen zu und Familiennachzug sofort stoppen!“ UserIn UHBP reagiert: „Glaubst, wenn wir die Grenzen zumachen, werden unsere Bildungsfernen gescheiter? Übrigens, es sind die Bildungsfernen, die überwiegend auf Rechtspopulisten reinfallen.“

RonaldMessics sagt dazu: „Ich habe drei Enkelkinder in Wien im Gymnasium. Die Kinder gehen sehr pragmatisch mit der Situation um. Sie beklagen, sie stellen fest. Die Mehrheit in ihren Klassen lernt fleißig, die deutsche Sprache ist nicht ihre Muttersprache. Sie beherrschen jetzt schon eine Sprache mehr, Deutsch mit Mängeln. Obwohl sie einen islamischen Hintergrund haben, trägt nur ein Mädchen ein Kopftuch. (...)“

„Schulferien sind drastisch zu kürzen“

NutzerIn KlagenfurterRebe fordert bessere Bedingungen für das Lehrpersonal: „Die Lehrerinnen und Lehrer müssen endlich ordentlich unterstützt werden. Dazu gehört auch für jede Lehrperson ein eigener Arbeitsplatz an der Schule, mit Schreibtisch und Computer. Es darf nicht sein, dass zu Hause und in der „Freizeit“ gearbeitet werden muss. (...) Bei den Ferien sollte durchaus um einen Monat gekürzt werden. (...)“

UserIn repsirk meint: „(...) Lehrer müssen den üblichen Arbeitszeitregelungen inklusive Urlaubsanspruch angepasst werden und der Arbeitsort muss die Schule sein. Büros dafür sind zu schaffen. Die Schulferien sind drastisch zu kürzen und, bei Defiziten von Schülern, Sommerkurse verpflichtend zu besuchen. Es darf keinen Unterschied der Beurteilung von in- und ausländischen Kindern geben. (...)“