Was die (Spar)budgets der Ressorts für 2025 betrifft, wird derzeit noch um jeden Euro gekämpft. Das macht so manches Thema deutlich, das aktuell von den Grazer Stadträten aufs Tapet gebracht wird. Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) warnt nun davor, dass die frühkindliche Sprachförderung in Kindergärten nicht mehr im bisherigen Umfang angeboten werden kann, sollten nicht zusätzliche Mittel dafür fließen.