Am Montag starten zahlreiche Taferlklassler in das neue Schuljahr. Sie sind aber nicht die Einzigen, die bereits auf ihren ersten Schultag hinfiebern. Denn unter den 16.128 steirischen Lehrkräften finden sich auch zahlreiche Berufseinsteiger, die ihren ersten Tag als Lehrpersonen antreten – und das trotz aller Herausforderungen im Bildungsbereich. Eine von ihnen ist die 22-jährige Laura Gosch. Am Montag beginnt sie an der Volksschule Fernitz ihr erstes Dienstjahr. Dass sie Volksschullehrerin werden möchte, war für sie schon immer klar. Ganz ohne Zweifel hat sie das Studium dennoch nicht begonnen: „Ich habe mich schon gefragt, ob das das Richtige für mich ist, aber ich wollte es einfach ausprobieren und es ist absolut das Richtige“, sagt Gosch.