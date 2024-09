„Ab hier bitte zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Roller!“, heißt es in drei neuen Straßen in Graz: Vor den Volksschulen in Gösting (Aspachgasse), BIPS Krones (Kastellfeldgasse) und Geidorf (Muchargasse) werden am Montag, also rechtzeitig zum Schulbeginn, drei neue Schulstraßen in Graz eröffnet.

Die Schulstraßen dienen dazu, den Verkehr im unmittelbaren Schulbereich zu beruhigen und so für mehr Sicherheit zu sorgen. Konkret bedeutet dies, dass Straßenabschnitte eine halbe Stunde vor Unterrichtsbeginn – je nach Schule zwischen 7.15 und 8 Uhr – für den motorisierten Verkehr gesperrt werden. Ausgenommen sind nur öffentliche Verkehrsmittel, Schülertransporte, Einsatz- und Krankentransporte sowie Anrainer, die Schrittgeschwindigkeit einhalten müssen.

„Der Verkehr rund um Schulen sorgt häufig für Hektik, Lärm und birgt ein hohes Sicherheitsrisiko für Kinder, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind“, sagt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) dazu. Mit den Schulstraßen würde man geschützte Bereiche schaffen, „die genau diese Gefahren minimieren und den Wünschen vieler Eltern und Lehrkräfte entsprechen.“

Die Anzahl der Grazer Schulstraßen wird damit verdoppelt. Die drei bereits bestehenden Straßen sind die Aribonenstraße bei der Volksschule Straßgang, die Schul- und Rapoldgasse bei der Volksschule Waltendorf und die Nibelungenstraße bei der VS Nibelungen.