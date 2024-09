Im Vorjahr wurden in der Steiermark 72 Kinder am Schulweg verletzt, neun davon auf einem Schutzweg. Damit ist die Zahl im Vergleich zu 2022 abermals gestiegen. Die Unfälle vor und nach der Schule halten sich dabei die Waage. Ab Montag wimmelt es in der Steiermark in der Früh und zu Mittag nur so von Kindern und Jugendlichen. Damit steigen auch die Gefahren im Verkehr, vor allem rund um Schulen.