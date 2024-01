Sogar, wenn man nur ein kleines Stück des Wegs, etwa zum Auto oder zur Straßenbahn, geht: Das Zu-Fuß-Gehen ist letztendlich das wichtigste Bewegungsmittel. Dennoch wurde es früher in der Verkehrsplanung eher stiefmütterlich behandelt. Das will Verkehrsstadträtin Judith Schwentner (Grüne) mit dem „Masterplan Gehen“ ändern und dem Gehen den verkehrsplanerischen Stellenwert geben, den es verdiene. „Es ist mir ein Herzensanliegen, diese schöne Art der Fortbewegung zu fördern und dabei besonderes Augenmerk auf ältere Menschen und Kinder zu legen“, so Schwentner. Ein erster Schritt war die Bestellung einer Fußgängerbeauftragten im Jahr 2022: Renate Platzer ist seither die Ansprechpartnerin für Probleme mit fehlenden Ampeln, zu schmalen Gehwegen oder auch bei Sicherheitsbedenken. Und einer der wichtigsten Köpfe hinter dem „Masterplan Gehen“, mit dem sich die Stadt Graz das Ziel setzt, bis 2040 den Fußgängeranteil in Graz – gemeint ist hier immer das Haupt-Fortbewegungsmittel – auf 23 Prozent zu steigern. Derzeit liegt man bei 21 Prozent, womit man sich schon um 2 Prozentpunkte gegenüber 2018 gesteigert hat. „Dabei hat uns allerdings auch Corona geholfen“, räumt Platzer ein.