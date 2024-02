Es klingt kurios: Auf der einen Seite will die Stadt Graz durch die Einführung einer Schulstraße in der Loewegasse vor der Volksschule Peter Rosegger für eine Verkehrsberuhigung sorgen, auf der anderen Seite plant man aber im selben Atemzug die Auflassung der Wohnstraße eine Gasse weiter. Anrainer wie Christian Hlade haben von diesen Plänen am Wochenende erfahren und zeigen sich schockiert.