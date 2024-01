Ab Sommer sollen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Land ein deutlich umfassenderes Mitspracherecht haben, was das erlaubte Tempo in ihren Städten und Gemeinden betrifft. Die Regierung hat sich auf eine Novelle der Straßenverkehrsordnung geeinigt, wonach diese künftig deutlich leichter Tempo 30 Gebiete vor Schutzzonen wie Krankenhäusern, Schulen, Kindergärten oder Altenpflegeheimen einrichten können. Das hatten im Vorfeld bereits 283 Gemeinden und Städte gemeinsam mit dem Verkehrsclub Österreich (VCÖ) und dem Städtebund gefordert.

Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) sprach nach dem Ministerrat am Mittwoch von einem wichtigen Schritt, um die Verkehrssicherheit im Ortsgebiet zu erhöhen. Zu viel Verkehr sei „laut, dreckig und gefährlich“ und Tempo 50 im Ortsgebiet stelle vielfach eine Gefahr für junge und alte Fußgänger und Radfahrer dar – alle 20 Minuten werde ein Mensch bei einem Umfall im Ortsgebiet verletzt. Die Entscheidung für 30er Zonen solle bei den Orts- und Gemeindechefs liegen, da diese laut Gewessler am besten wissen, wo „die sensiblen Bereiche sind“. Diese konnten schon bisher das Tempo reduzieren, dafür sei jedoch ein entsprechender Nachweis erforderlich gewesen. Dieser entfalle nun, es reiche künftig aus, dass eine Stelle „geeignet“ sei für eine Temporeduktion.

Bürgermeister können Radarboxen aufstellen

Auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sprach von einem Mehr an Verkehrssicherheit und zeigte sich, „als Innenminister und ehemaliger Bürgermeister“ erfreut. Die Ortschefs nehmen die Verantwortung gerne wahr, da sie über die Verkehrssituation bestens Bescheid wissen. Die Bürgermeister sollen künftig auch Geschwindigkeitsmessungen durchführen können, indem sie selbst Radarboxen in sensiblen Bereichen aufstellen. „Das wird eine Entlastung für die Exekutive bringen“, so Karner. Auch Schulstraßen, ähnlich wie Begegnungszonen, werde man künftig einrichten können. Es gehe nicht darum, Autofahrer zu schikanieren, beeilte sich Karner zu beteuern. Man wolle bewusst für mehr Sicherheit sorgen. Man werde die Zonen einsetzen, „wo es die Situation erfordert, aber nicht aus Jux und Tollerei“.

Die Gesetzesnovelle ging heute in Begutachtung, laut Gewessler solle die Tempo 30 Vereinfachung im Sommer in Kraft treten. Angesprochen auf aktuelle Neuwahlgerüchte beteuerten Karner und Gewessler, dass man noch viel vorhabe und von einem regulären Wahltermin im September ausgehe.

Gemeindebund begrüßt Änderung

Der Österreichische Gemeindebund zeigt sich erfreut über die vorgestellte Novelle. „Nun sollen endlich langjährige Forderungen des Gemeindebundes umgesetzt werden. Die Novelle ermöglicht mehr Verkehrssicherheit vor Schulen, Kindergärten, Hauptplätzen und anderen neuralgischen Punkten in den Kommunen. Nun bekommen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister die rechtlichen Rahmenbedingungen, um die Verkehrssicherheit in den Gemeinden und Städten weiter zu erhöhen“, erklärten die Vizepräsidenten des Österreichischen Gemeindebundes Andrea Kaufmann und Erwin Dirnberger.