Sinnvolles Lerninstrument oder ständiger Störfaktor? Weltweit werden Handys an Schulen Jahr für Jahr diskutiert. Während sie im Bildungsbereich als Basisequipment der Zukunft gesehen werden, zeigt sich mehr und mehr, dass vor allem junge Menschen ein Suchtverhalten an den Tag legen, sich damit schaden und den Unterricht stören. Vor allem an höheren Schulen wird im Unterricht immer öfters gechattet, gegoogelt, Musik gehört oder gespielt.