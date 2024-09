Die sechsjährige Diana, die heute die Titelseite der Kärntner Ausgabe der Kleinen Zeitung ziert, freut sich auf „alles“ in ihrem neuen Lebensabschnitt in der Volksschule – vor allem auf ihre Freundin Helena, auf neue Freundschaften und darauf, lesen und schreiben zu lernen. Die Mutter zweier Söhne in Unterkärnten hat die letzten Ferientage dazu genutzt, um mit ihrem Ältesten den Weg zum Bus abzugehen. Aus dem kleinen Volksschüler ist jetzt ein großer Gymnasiast geworden. Die letzten Monate in der Volksschule haben leichte Anzeichen von Unterforderung offenbart – eine neue Herausforderung kommt also zur rechten Zeit. Die junge Volksschullehrerin, die im Murtal in ihr drittes Unterrichtsjahr geht, weiß mittlerweile gut mit den Eigenheiten und Marotten der Kinder, vor allem aber mancher Eltern, umzugehen und blickt gelassen und mit Vorfreude auf das Comeback im Klassenzimmer. Der routinierte Pädagoge an einer Berufsbildenden Höheren Schule leidet noch immer unter seinem narzisstischen Schulleiter, startet aber dennoch akribisch vorbereitet in das neue Schuljahr.