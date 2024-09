„Fast alle Kinder, die neu in die Schule kommen, freuen sich“, sagt Bildungsexperte Andreas Salcher im Sonntagsinterview der Kleinen Zeitung. „Aber irgendetwas machen wir ab dann falsch, denn früher oder später verkehrt sich diese Freude in Frust.“ Das ist, für sich genommen, schlimm genug. Was die Situation dramatisch macht, ist, dass unser Bildungssystem daran scheitert, allen ihm anvertrauten Kindern und Jugendlichen die gleichen Chancen auf ein selbstbestimmtes und erfolgreiches Leben zu ermöglichen. Das laute Schweigen über diesen Skandal ist ohrenbetäubend. Vielleicht, weil wir uns als Einzelne wie als Gesellschaft daran gewöhnt haben?