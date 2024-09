Soviel steht fest: Es ist nie zu früh, über sein Halloween-Kostüm nachzudenken. Die gruseligste Nacht im Jahr ist schneller da, als gedacht – und es will doch niemand die Chance verpassen, im fantastischen, atemberaubenden Kostüm für Schauer und Gänsehaut zu sorgen. Wer also bereits darüber nachdenkt, was er/sie zu Halloween tragen könnte, findet im Folgenden die coolsten und schauerlichsten Trends des Jahres. Und zwar für Kinder und Erwachsene. Wichtig sind die Kombination aus Outfit, Make-up und Schauspiel. Möglich ist dabei alles, was gefällt - ob farbige Kontaktlinsen, Maske oder Make-up, perfektes Outfit aus dem Handel oder selbst zusammengestelltes Kostüm, das auch aus dem Second-Hand-Shop stammen kann.

Pennywise, Freddy Krueger, der Joker, Wednesday aus der „Addams Family“ - oder wie jetzt Deadpool & Wolverine: Seit jeher haben die Figuren aus Horror- oder Gruselfilmen für Inspiration zu Halloween gesorgt. Wir haben die besten zusammengetragen.

Jenny Ortega alias „Wednesday“ in der gleichnamigen Netflix-Serie hat den Hype um die Kostümierung als das beliebteste Addams-Family-Mitglied wieder aufleben lassen. Auch die Kostüm-Auswahl hat sich seit dem ersten Film 1991 deutlich vergrößert. Egal ob Partykleid, düstere Schuluniform oder Alltagslook, mit ein bisschen Kreativität lässt sich das passende Outfit zusammenstellen.

Mit gerade einmal 6 Jahren hat Dakota Patton bereits Lob von einigen der angesehensten Markengründer und Medienprofis der Unterhaltungsbranche erhalten, die bei einer Make-up-Show 2024 für Furore sorgte. Sie ist die jüngste Spezialeffekt-Maskenbildnerin auf diesem Niveau. Wie ihr Vater Jarell erzählt begann ihr Interesse an Make-up, als sie erst drei Jahre alt war. Während eines Familienfilmabends, bei dem „The Dark Knight“ lief, war Dakota fest entschlossen, sich als Joker zu bemalen. Sie überzeugte ihre Familie, ihr die nötigen Utensilien zu kaufen und legte los. Als ihre Eltern auch noch sahen, wie Dakota Pennywise und Venom nachstellte, waren sie von ihrem Talent überzeugt.

Die sechsjährige Dakota in Aktion:

Wer noch nicht fündig geworden ist, für den gibt es hier noch ein paar Ideen für ein Halloween-Kostüm. Was immer hilfreich ist: ein schwarzes Outfit und eine schwarze Perücke im Schrank zu haben. Mit schwarz-weißem Make-up und Lippenstift lässt sich damit rasch etwas zaubern.

Mit Watte, weißem und rotem Creme-Make-up und Schere lassen sich übrigens rasch Spezial-Effekte herstellen.

Tutorial für ein rasches Last-Minute-Make-up mit schwarzem Kajal, hellem Make-up und einer kleinen Lidschattenpalette.

Viel Spaß beim Feiern!!