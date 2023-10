Gruselige Kostüme, nervenaufreibende Horrorfilme und schaurige Leckereien. Am 31. Oktober dreht sich wieder alles rund um Gespenster, Kürbisse und Co. Denn Halloween hat sich zu einem festen Bestandteil des Feierkalenders entwickelt – mittlerweile auch in Österreich. Vor allem bei Kindern. Während die kleinsten in gruseligen Verkleidungen von Tür zu Tür ziehen und mit dem Spruch: „Süßes oder Saures“ ihren Naschereienvorrat auffüllen, gehören für viele Jugendliche und Erwachsene vor allem Horrorfilme und rauschende Partys fest zu Halloween.