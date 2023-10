Ein Eklat in einer Schule in der italienischen Region Veneto sorgt für einen Aufschrei der israelischen Gemeinde. In einer Privatschule in Padua kam laut italienischen Medien ein Schüler in einer Nazi-Uniform zu einem Halloween-Fest. Was im Schulgebäude eigentlich für einen Aufschrei hätte sorgen sollen beziehungsweise in Österreich wohl für einen Polizei-Einsatz gesorgt hätte, endete in Venetien damit, dass der Schüler für „die beste Verkleidung des Abends“ ausgezeichnet wurde.

Auf der Uniform prangten der Reichsadler und das Hakenkreuz. Der Vorfall wurde beim Schuldirektorium und beim Bildungsministerium angezeigt, Regionspräsident Luca Zaia (Lega) wurde informiert. In einem Protestschreiben äußert die Vertretung der jüdischen Gemeinde von Padua ihre „Verbitterung darüber, dass der Schüler in Wehrmachtsuniform auch noch prämiert worden sei“.

Die jüdische Gemeinde lade alle Schüler des betroffenen Institutes dazu ein, mit einem ihrer Vertreter über die Gräuel zu reflektieren, die das Nazi-Regime über Europa gebracht habe. Es ist zwar auch in Italien verboten, den Faschismus zu verherrlichen, doch gibt es sehr selten Strafen.