Die Reizüberflutung ist kolossal: Da wird in rasanter Abfolge geturnt, gesteppt, im Chor gerappt, das Publikum zum Mitmachen angeregt, Mundharmonika und Horn gespielt, werden Katzen gestreichelt und bengalische Fackeln entzündet. Man kennt in Kärnten diesen lustvollen, überfordernden Regiestil von Josef Maria Krasanovsky, der einer der Stammregisseure beim klagenfurter ensemble ist. Mit dem Stück „Mondmilch trinken immer und jetzt, dein Solarplexus ist mir egal“ zeigt der Salzburger nun, was er auch als Autor drauf hat. Und das ist so viel, dass ihm 2023 der erste Preis in einem Wettbewerb der Theaterallianz zugesprochen wurde, was nach der Uraufführung des Stückes im Rahmen der Bregenzer Festspiele weitere Vorstellungen in Klagenfurt, Linz, Salzburg, Wien und Graz zur Folge hat.