Ausgerechnet ein Deutscher musste das Thema Kultur irgendwie in den österreichischen Wahlkampf hineinbringen. Kay Voges hat also das gemacht, was sonst niemand, schon gar nicht die Kultursprecher der Parteien zustande gebracht haben. Der deutsche Theatermacher hat angekündigt, das Volkstheater in Deutsches Volkstheater umzubenennen, falls die FPÖ einen Wahlerfolg einfährt und hat dazu passend gleich ein ziemlich grausiges Video veröffentlicht.

Der 52-jährige Düsseldorfer ist seit vier Jahren Leiter des Wiener Volkstheaters. Eigentlich eine ausreichende Zeitspanne, um zu erkennen, dass man in Österreich von Künstlerinnen und Künstlern so lange erwartet, dass sie gesellschaftspolitisch Haltung beziehen und sich einmischen, bis sie es tun. Über die Form und Eleganz, mit der Voges das tut, muss man geteilter Meinung sein. Dass er in seiner Video-Tirade auch noch offene Rechnungen mit dem „Kurier“ mitbegleicht, ist mindestens schlechter Stil. Die Verwerfungen zwischen der Redaktion und dem Theater müssen aber kaum jemanden sonst interessieren. Ob es den Geldgebern des Theaters (der Bund und die Stadt Wien) schmeckt, dass Voges ein renommiertes Blatt, das eher nicht durch politischen Extremismus auffällt, so brüskiert, darf bezweifelt werden.

Dass Voges in Österreich auf wenig Liebe bei der Kritik gestoßen ist (während er in deutschen Fachblättern abgefeiert wurde), liegt ihm vielleicht im Magen, und nach dem Motto „ist der Ruf erst ruiniert“ scheint Voges in seinem letzten Jahr am Volkstheater noch einmal aufdrehen zu wollen. Der Künstler und Manager verknüpft seit langem kantig-schrilles, multimediales Theater mit heftiger Kritik. In Deutschland hat er die CDU (mit einer schon legendären „Freischütz“-Inszenierung) empört, das kann er dann wohl ab 2025/26 wieder, wenn er die Leitung des Schauspiel Köln übernimmt.