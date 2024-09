Die Auszähl-Blamage bei der Wahl zum SPÖ-Vorsitzenden, der „Gender-Erlass“ der schwarz-blauen Landesregierung in Niederösterreich, Karl Nehammers „Happy-Meal-Gate“, die Benko-Pleite, der Überfall der Hamas auf Israel, die „Remigrations“-Konferenz in Wannsee. Tatsächlich, das alles ist erst letztes Jahr passiert; seit Juni 2023, um genau zu sein. Damals begann Thomas Köck, seit seiner „Klimatrilogie“ einer der meistgespielten österreichischen Autoren auf deutschsprachigen Bühnen, im Auftrag der beiden Schauspielhäuser in Graz und in Wien mit tagebuchartigen Aufzeichnungen – im erklärten Vorhaben, mit dieser „Intervention“ im Jahr vor der Nationalratswahl Österreichs rechtspopulistische Verwahrlosung zu dokumentieren und zu kommentieren.

Das Werk gibt es nun in Buchform und auf der Bühne: Jüngst erschien diese 370-seitige „Chronik der Entgleisungen“ bei Suhrkamp; die von beiden Häusern koproduzierte Uraufführung fand im Rahmen des steirischen herbst am Sonntag in Graz statt. Inszeniert von Marie Bues, Co-Leiterin des Wiener Schauspielhauses, besetzt mit Schauspielerinnen und Schauspielern aus beiden Theatern – und nach zwei Stunden heftig akklamiert von einem Publikum, das das Schauspielhaus bei der Premiere nur zu rund drei Vierteln füllte. Das mag man eingangs überraschend finden, aber es ist halt einmal so: Wer nur zu den schon Bekehrten predigt, darf nicht mit einem vollen Tempel rechnen.

Köcks Text hat Großes vor: Er will gegen den Rechtsruck auftreten und beschreibt den Diskursverfall und die autoritären Fantasmen im „Boulevardstaat“ Österreich, diesem „Prototyp rechter Subjektbildung“. Den Protestwählern zwischen „Es war nicht alles schlecht damals“ und „Das wird man wohl noch sagen dürfen“ attestiert Köck mit Blick auf die aktuelle FPÖ einen „Herbert-Komplex“, dessen Symptome er ausführlich bespricht und analysiert. Die Warnung ist höchst redlich, aber auch schon häufig ausgeführt; die Schlüsse, die Köck aus den Ereignissen zieht, die politischen und historischen Überlegungen, die er anstellt, sind schon vielfach gehört und gelesen, in politischen Essays, Streitgesprächen, Medienkommentaren. Aber natürlich ist längst nicht alles redundant, etwa wenn Köck über die Arbeiterklasse nachdenkt, die im Spätkapitalismus für ausgestorben erklärt wird, nur um postwendend als „enttäuschte Masse“ diffamiert und gegen „die Ausländer“ instrumentalisiert zu werden. Textpassagen über am Gymnasium erlebten Klassismus und die Beschädigungen, die Erwerbs- und Care-Arbeit an den Körpern seiner Eltern hinterlassen haben, zählen zu den stärksten Momenten in der Bühnenfassung dieses an sich recht untheatralen Texts.

Hier aber kommt Bues‘ inszenatorisches Geschick zum Tragen. Sie führt, mit etlichen choreografischen und chorischen Eingriffen, das in rotweiße „Team Austria“-Trainingsanzüge gesteckte sechsköpfige Ensemble zur kollektiven Glanzleistung. Lässt sie ­- lautlos - einen „antisemitischen Schlager“ aus Udo Landbauers Liederbuch vortragen, Gaston Glock mit Heidi Horten im Stechschritt Walzer tanzen und einen Asterisken („Gendersternchen“) sich lautstark gegen sein Verbot empören. Kongenial setzen Tala Al-Deen, Otiti Engelhardt, Kaspar Locher, Sophia Löffler, Karola Niederhuber und Mervan Ürkmez die präzise, smarte Arbeit mit Text und Körper bis zur final ausformulierten Sehnsucht nach einem Leben „zusammen“ um. Sonst bliebe, so Köck, ja auch nur noch die Option, Österreich unter „UN-Sonderverwaltung“ zu stellen und zwecks Naturschutz zu räumen. Langer Applaus.