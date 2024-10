Der einstimmig beschlossene 1. Nachtragsvoranschlag 2024 bereitete in der jüngsten Gemeinderatssitzung vom 24. Oktober allen Gemeinderäten von Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela einiges Kopfzerbrechen. Die durch Fakten erzwungene Kenntnisnahme über den Einbruch der Ertragsanteile um 87.000 Euro ist allerdings nicht nur das Problem der Marktgemeinde selbst. Laut bundesweiter Prognosen zur Entwicklung der Gemeindefinanzen wird in den kommenden Jahren von einem kontinuierlichen Rückgang der finanziellen Spielräume der Gemeinden ausgegangen. Da konnte das diesjährige Entlastungspaket seitens des Bundes-Strukturfonds, mit einer Ausschüttung von 402.500 Euro an die Gemeinde Eisenkappel-Vellach, das anberaumte Haushaltsminus 2024 nur lediglich auf 210.000 Euro abmildern. Vor diesem Hintergrund werden nun auch sämtliche Planungen der Marktgemeinde für die Zukunft immer schwieriger, was in der Debatte zum mittelfristigen Ergebnis-, Finanzierungs- und Investitionsplan 2024 – 2028 unter den Gemeinderäten offensichtlich wurde. Allen Beteiligten war klar: Je weiter entfernt der Zeitraum, umso schwieriger lässt sich die Fortschreibung eines Haushaltsbudgets beschließen und für die sieben EL Mandatare, die gegen den Voranschlag stimmten, erschienen die vorgelegten „Zahlenspiele als zu abstrakt“.