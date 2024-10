Der Eurospar Bleiburg/Pliberk eröffnet und erstrahlt in neuem Glanz. „Die Eröffnung des Eurospar in Bleiburg/Pliberk geht auf das Jahr 1998 zurück, womit es uns natürlich nicht mehr möglich war, unseren Kundinnen und Kunden ein modernes und allen Ansprüchen gerecht werdendes Einkaufserlebnis zu bieten. Umso glücklicher sind wir nun, am bestehenden Standort mit einem neuen, zeitgemäßen Nahversorger für Furore sorgen zu können“, erklärt Paul Bacher, Geschäftsführer für Spar Kärnten und Osttirol.