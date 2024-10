Wenn namhafte Teams aus ganz Europa in Kärnten gastieren, wie es unlängst der Fall war, muss es auch zu Auswärts-Rückspielen in weiter Ferne kommen. Der SK Aich/Dob befindet sich aktuell in einer Auswärts-Woche, in der unzählige Kilometer zurückgelegt werden. Die Volleyballer, die aktuell mit Siegen glänzen, sind in der Schweiz zu Gast. In das Europacup-Duell mit dem Lausanne UC startete man stark. So setzten sich die Bleiburger vergangene Woche in der JUFA-Arena mit 3:2 gegen eine starke Schweizer Mannschaft durch. Mittwoch (19 Uhr) gilt es in Lausanne zu brillieren und den Aufstieg in die nächste Europacup-Runde im Rückspiel zu besiegeln. Die Aich/Dob-Volleyballer strotzen aktuell vor Selbstvertrauen, gewann man nach dem Europacup auch gleich das nächste Ligaspiel auswärts mit 3:0 gegen St. Pölten. Die Ausgangssituation heute könnte also schlechter sein.