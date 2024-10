Der SK Aich/Dob fuhr nach dem Europacup-Erfolg gegen Lausanne mit breiter Brust nach St. Pölten zur Sportunion. Der erste Satz wurde gleich mit 25:14 gewonnen. Nach einem knappen zweiten Satz machten die Aich/Dob-Volleyballer im dritten Satz (20:8) den Sack zu und gewannen das Spiel klar mit 3:0. Man kann auf eine erfolgreiche Woche zurückblicken. Sportdirektor Martin Micheu: „Der Sieg war nie in Gefahr, aber wir haben auch einen Ausfall zu beklagen. Sebastian Sablatnig verletzte sich schwer am Fuß und wird im Europacup wohl passen müssen.“

Wörthersee Löwen unterlagen dem UVC Graz

Die VBK Wörthersee Löwen empfingen zu Hause den UVC Graz. Die Grazer Gäste präsentierten sich von Anfang an stark. Nach einem klaren ersten Satz, folgte ein anfangs enger zweiter, der dann doch klar mit 25:14 zugunsten der Grazer entschieden wurde. Im dritten Satz mussten sich die Wörthersee Löwen dann ebenso geschlagen geben und verloren mit 0:3.

Kärnten ist stark im Damen-Cup vertreten

Sonntag treten im Österreichischen Damen-Cup zahlreiche Kärntner Mannschaften an. VBK Klagenfurt ist um 15 Uhr in Jennersdorf zu Gast. Brückl gastiert um 16 Uhr in Hausmannstätten. Grafenstein empfängt um 16 Uhr Bad Radkersburg, die Eagles Villach haben um 16 Uhr Hartberg zu Gast und die Kelag Wildcats Klagenfurt treten um 18.30 in Graz an.