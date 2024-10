In Kärnten gastieren diese Woche namhafte Volleyball-Vereine aus ganz Europa. Nach dem Besuch des finnischen Top-Klubs LP Kangasala bei den Wildcats, empfangen die Volleyball-Herren aus Bleiburg heute den Schweizer Verein Lausanne UC. Für die Aich/Dober Volleyballer soll diese Begegnung im Europacup eine Standortprobe werden. „Der Europacup ist immer interessant für uns. Die Gegner aus der Schweiz sind nicht unbedingt als bester Klub in der Schweizer Liga, die nicht so überragend ist, bekannt. Aber sie haben immer gute Legionäre“, sagt Aich/Dob-Sportdirektor Martin Micheu.