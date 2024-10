„Dem Wanderfreund stehen in Südkärnten zahlreiche abwechslungsreiche Wege über Almen und durch hügelige Wälder bis ins Hochgebirge zur Auswahl“, sagt Bernadette Hanschur vom Büro der Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten – Lavanttal. Besonders im Herbst, wenn sich die Wälder in ein buntes Farbenmeer verwandeln, lohnt es sich, die Wanderschuhe zu schnüren. Als „Appetitanreger“ gibt es drei Wandervorschläge, die nun näher vorgestellt werden.