Seit Mitte September gibt es im Bezirk Völkermarkt reichlich Niederschläge, in St. Michael ob Bleiburg/Šmihel pri Pliberku waren es 284 Liter Regen pro Quadratmeter. „Für den September entspricht das in manchen Regionen fast dem Vierfachen der üblichen Menge. Es zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Jahr. Wenn die Bauern ernten sollten, können sie nicht. Anfang Oktober sind wir schon bald dabei, die Regenmenge vom gesamten Vorjahr zu erreichen“, weiß Erich Roscher, Leiter des Pflanzenbaureferats der Landwirtschaftskammer. Betroffen sind in diesem Fall die schweren Böden im Acker, die das Wasser nur schwer infiltrieren können und auf denen beispielsweise der Mais angepflanzt wird.