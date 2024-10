Sich einfach auf das Rad schwingen und die schönsten Routen im Bezirk erkunden: Immer mehr Völkermarkter nehmen diesen Trend wahr und sind aktiv in ihrer Freizeit unterwegs. Doch nicht alle im Bezirk Völkermarkt kommen unfallfrei an ihr Ziel. „Im vergangenen Jahr gab es neun Unfälle mit dem Fahrrad und zwölf Unfälle mit einem E-Bike im Bezirk, bei denen eine polizeiliche Einschreitung nötig war“, berichtet Gerhard Raffer, Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter in Völkermarkt. 2021 wurden 30 Fahrradunfälle und 14 E-Bike Unfälle von der Polizei registriert. 2022 waren es 12 Fahrradunfälle und 19 E-Bike Unfälle. Wie es im heurigen Jahr aussieht? Raffer: „Es gab bisher neun Fahrradunfälle und acht Unfälle mit E-Bike.“