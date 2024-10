Im Industrie- und Gewerbepark bei der A2-Abfahrt Völkermarkt Ost ist um rund 4,5 Millionen Euro eine neue Postbasis entstanden, die vor zwei Jahren in Betrieb genommen wurde. Rund 50 Mitarbeiter sind seither dort beschäftigt. Die neue moderne Basis wurde errichtet, um die Zustellbasen in Eberndorf, Wolfsberg sowie in Klagenfurt zu entlasten – hieß es damals seitens der Post. In den Kärntner Zustellbasen der Post landen die Sendungen vom Logistikzentrum in Wernberg, um dort sortiert zu werden – angefangen von Briefen bis hin zu den Paketen. Doch der Standort in Eberndorf wurde Anfang September geschlossen beziehungsweise in die Postbasis in Völkermarkt integriert.