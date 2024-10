Die ersten Ferien seit Schulbeginn stehen in den Startlöchern und viele Kinder wünschen sich spannende Ausflüge oder lustige Aktivitäten. Auch in den Herbstferien Ende Oktober gibt es im Lavanttal und dem Bezirk Völkermarkt noch genügend Ausflugsziele, damit die Ferien alles andere als langweilig werden. Von Indoor-Spielewelten, über sportliche Aktivitäten bis hin zum tierischen Spaß ist für jedes Kind, aber auch die Eltern etwas dabei. Die Kleine Zeitung hat sich umgehört und einige Tipps aus der Region für die ganze Familie gesammelt. Die Auflistung gewährt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wetterbedingt kann es bei einigen Ausflugszielen zu kurzfristigen Änderungen kommen.

Wandern im Herbst

Trögerner Klamm © KK/Privat

Das Naturschutzgebiet Trögerner Klamm in Bad Eisenkappel/Železna Kapla ist ist perfekt für einen Ausflug für die ganze Familie. Im Klamm wandert man zirka drei Kilometer zwischen Wäldern, Schluchten, Felsen und Wasserfällen, wo eine einzigartige Naturlandschaft genossen werden kann. Am Ende der Klamm befindet sich eine Wassererlebniswelt, die für Spaß bei den Kindern sorgt. Wen die Wanderlust gepackt hat, kann weiter zur Bergkirche von Trögern gehen.

Bouldern für Groß und Klein

Fläsh Boulderhalle in Wolfsberg © Bettina Friedl

Auf 800 Quadratmetern kann in der Wolfsberger Boulderhalle „Fläsh“ die ganze Familie in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen den Trendsport Bouldern ausüben. Für Kinder ab zwei Jahren gibt es einen extra Bereich und die Eltern können in der kleinen Caféteria den Kindern gemütlich beim Spielen zuschauen. Der Tageseintritt für Erwachsene beträgt 12,80 Euro und für Kinder ab vier Jahren 6,50 Euro. Kinder unter vier Jahren sind kostenlos, solange die Begleitperson klettert. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 16 bis 22 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 22 Uhr.

Rauschende Höhen

Der Wildensteiner Wasserfall in Gallizien © Simone Dragy

In Gallizien befindet sich der Wildensteiner Wasserfall mit einer Fallhöhe von 54 Metern und zählt zu einem der höchsten freifallenden Wasserfälle Europas. Nach einer 15 bis 20 Minuten langen, leichten Wanderung kommt man beim rauschenden Wasserfall an. Auf der Plattform sind Sitzgelegenheiten eingerichtet, wo sich die ganze Familie ausruhen und den Anblick auf den Wasserfall genießen kann. Für motivierte Wanderer gibt es einen steilen und langen Weg auf den Gipfel des Hochobir auf 2139 Metern Höhe.

Actionreicher Spaß

Lasertag bei Kartsport Friesacher © KK/Privat

Bei Kartsport Friesacher in Wolfsberg können sich Kinder ab sechs Jahren und einer Mindestgröße von 1,10 Metern bei einer Runde Kartfahren oder einer Partie Lasertag austoben. Während man beim Kartfahren viele Runden dreht, kann man beim Lasertag den Gegner mit Laserstrahlen markieren und dabei Punkte sammeln. Ein „Double Race“ mit zweimal 20 Minuten kostet beispielsweise 55 Euro und dreimal 15 Minuten Lasertag kosten 36 Euro. Wenn man beide Angebote ausprobieren möchte, gibt es Kombinationspakete, wie das Gold Paket, bei dem man für 69 Euro 30 Minuten Kartfahren und dreimal 15 Minuten Lasertag spielen kann. Um Voranmeldung wird gebeten.

Out- und Indoor-Park

Freizeitanlage Walderlebniswelt Klopeiner © Helmuth Weichselbraun

Das große Indoor-Spielehaus der Walderlebniswelt am Klopeiner See bietet auf 500 Quadratmetern unterschiedliche Spielmöglichkeiten für die ganze Familie. Kinder von vier bis zehn Jahren erwarten Kindertrampoline, ein Tiefseilgarten, Rutschen und Klettermöglichkeiten. Auch für Kinder unter drei Jahren gibt es ein Bällebad, Stofftiere und Motorik-Spiele. Bei schönem Wetter kann man auch den Flying-Fox Garten genießen. In den Herbstferien gibt es am 26. Oktober eine Kinderanimation von 12 bis 15 Uhr, am 31. Oktober eine Halloweenparty ab 11 Uhr und am 30. Oktober und 1. November Ponyreiten von 14 bis 16 Uhr. Die Walderlebniswelt hat täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Ein Ticket kostet 16 Euro, mit der Kärnten Card beläuft sich der Preis auf 14 Euro.

Auf Spurensuche

Spurensuche im Museum im Lavanthaus © KK

Über eine Schnitzeljagd durch das Museum im Lavanthaus können sich Kinder zu den regulären Öffnungszeiten (Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr) freuen und sich mit unterschiedlichen Aktivitäten auf Spurensuche begeben. Am 31. Oktober gibt es einen Workshop für Kinder über die Sagen aus dem Lavanttal. Der Workshop beginnt um 10 Uhr und dauert zirka zwei Stunden. Der Eintritt ins Museum im Lavanthaus ist mit der Kärnten Card frei, der Workshop kostet pro Kind 4 Euro. Um Voranmeldung wird gebeten.

Spaß auf Rädern

Bike-Break am Turnersee © Erwin Haiden

Im Bike-Break am Turnersee erwartet die ganze Familie ein Pump-Track und ein Bike Parcours, wobei alle Fahrradkünste ausprobiert werden können. Für Kinder gibt es zusätzlich einen sieben Meter hohen Spielturm, einen Trinkwasserbrunnen und Sitzmöglichkeiten. Für den kleinen Hunger kann man sich in der Moskito-Bar stärken. Der Park hat ganztägig geöffnet und kann kostenlos genutzt werden.

Tierischer Spaß

Familie Strutz mit ihren Alpakas © KK

Seit 2010 dreht sich bei der Familie Strutz aus der Auen alles um Alpakas, wo sie unter anderem einen Alpakaspaziergang für die ganze Familie anbieten. Nach dem Kennenlernen der Tiere erfahren die Teilnehmer alles über den Umgang mit den Alpakas, bevor dann zu einer Wanderung mit den Tieren aufgebrochen werden kann. Der Weg ist leicht ansteigend und kann auch mit einem Kinderwagen bewältigt werden. Nach der Wanderung geht es zurück zum Hof, wo der Ausflug im Hofladen ausklingt. Ein Spaziergang kostet 29 Euro pro Person, Kinder bis 14 Jahre zahlen 10 Euro, bis 5 Jahren ist die Teilnahme kostenlos. Bei Regen findet keine Wanderung statt. Um telefonische Anmeldung unter 0664 / 423 7883 wird gebeten.