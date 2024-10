„Viele Gewerbetreibende bezahlen nach wie vor, ungeachtet dessen, was am offenen Markt verlangt wird, viel zu hohe Entgelte für die Entsorgung“, sagt Wolfgang Ibounig. Der 57-Jährige, der zehn Jahre lang bei einem namhaften Entsorgungsunternehmen für rund 1000 Kunden verantwortlich war, machte sich kürzlich als unabhängiger Abfallberater selbstständig. Mit seiner Firma „Ibowelt“ mit Sitz in Kühnsdorf in der Marktgemeinde Eberndorf/Dobrla vas berät er Unternehmen und Kommunen, mit dem Ziel, Ressourcen zu sparen. Im Speziellen durchleuchte er die Dienstleistungen von externen Abfallentsorgungsunternehmen bezüglich deren Transport-, Entleerungs- und Abfallpreisen. „Meine jahrelange Erfahrung in der Entsorgungsbranche hat mir aufgezeigt, dass in diesem Bereich ein enormes Einsparungspotenzial besteht. Bislang konnte ich für meine Kunden schon Einsparungen zwischen fünf und 30 Prozent lukrieren und ich kann mir vorstellen, dass es auch noch weit darüber hinaus gehen kann“, so Ibounig.